تتراكم المسؤوليات الكبيرة على مولود "الحمل" خلال شهر كانون الثاني

مهنياً: قد يكون الشهر الحالي من أهم الأشهر نظراً لموقع الشمس في برج الجدي الذي هو بيت السمعة والشهرة بالنسبة إلى برجك. كما تشير الطوالع الفلكية إلى انتقال كوكب المريخ الى برج القوس الصديق الأمر الذي قد يجلب الحظوظ والنجاح والشهرة. تستمر زيارة الشمس لبرج الجدي حتى صباح 20 مما يجعل الأسابيع الثلاثة الأولى حافلة بالمسؤوليات المهمة والضغوط اليومية الضاغطة. سوف تتبدل الظروف وتكون مخيبة للامال تحت تأثير خسوف القمر والمربع الفلكي بين القمر من برج السرطان والشمس من الجدي يومي الخميس والجمعة فتكثر الضغوط والمتطلبات وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم اسبوع جيد يحمل قرارات مهمة حاول ان تدرسها قبل اتخاذ اي قرار.لكن في المقابل قد يتحدث كوكب المريخ في برج القوس عن لحظات عنف أو انفعال أو حوادث عابرة لكنها قد تكون تجارب صعبة تترك أثراً دائماً في حياتك. تجنب التواجد في الأماكن المتوترة أو التي تشهد مظاهر عنف. قِد سيارتك بهدوء وابتعد عن الأشخاص الإنفعاليين. قد تتذمر من وعكة صحية ترافقها ارتفاع الحرارة أو اتهابات معينة.

عاطفياً: تحيطك تأثيرات إيجابية وتمنح علاقاتك الإنسجام والسلام مع وجود كوكب الزهرة في الدلو الصديق فيكون الوقت مناسباً لحلّ الخلافات وإعادة المياه الى مجاريها ولتوطيد علاقتك بالشريك والسعي الى فهم حاجاته ان الظروف العائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاحبة لكن قد تطالعك خلال الأيام الاخيرة من الشهر بمشاحنات ومواجهات بسبب انتقال الزهرة الى الحوت اي الى مواجهة برجك فكن حذراً جداً واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي. تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالإستياء والغضب لتنفعل وترتكب الأخطاء مع الأحباء. إنه شهر صعب ويحتاج إلى قدرة كبيرة على التحمل وإلى رحابة صدر وإلا ل تلم إلا نفسك.

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