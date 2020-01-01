في لفتة وفاء مع بداية 2020، استقبلت الفنانة رجاء الجداوي، العام الميلادي الجديد، بنشر صورة قديمة جمعتها بأفراد عائلتها وزوجها لاعب كرة القدم الراحل حسن مختار، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". Advertisements وعلقت الجداوي: "ربنا يحفظ عائلتي، وحشتنا يا حسن، مفيش ثانية بتمر علينا بدون أن نتذكرك، حبك كامن ومستقر في قلوبنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر لفتة وفاء.. رجاء الجداوي تستقبل 2020 بصورة مع زوجها الراحل: وحشتنا يا حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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