سارة تقيم دعوى حجر ضد والدها: "خذ فلوس أمي ورمانا في الشارع"

أقامت "سارة.ع"، صاحبة الـ 26 عاما، دعوى حجر اختصمت فيها والدها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، وحملت الدعوى رقم (2865 لسنة 2019)، وما زالت تنظر أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الابنة في حديثها لـ "الوطن"، إن والدها قام بالاستيلاء على جميع ممتلكات والدتها مستغلا ضعف نظرها، وجعلها توقع له على عقود نقل ملكية وتنازل عن جميع ممتلكاتها وأرصدتها بالبنوك، مضيفة أن والدها انتظر طوال هذه الأعوام حتى حصلت الأم على ميراثها من والدها ووالدتها والذي بلغ قيمته 2.5 مليون جنيه، ثم قام بطرد والدتها من منزلها الذي أسسه جدها لوالدتها.

تتابع الابنة حديثها بأن والدها لم يلتفت لأحد منهم ولم يفكر بأولاده ولا كيف يستكملون دراستهم وخاصة أن أخواتها الأصغر يدرسون في الجامعات الخاصة، وعندما طلبوا منه سداد المصرفات الدراسية رفض: "استولى على فلوس والدتي كلها بالنصب ومرضيش يدفع لأخواتي مصاريف جامعاتهم قالهم حولوا جامعات حكومي، وأما قولته حرام عليك تأخد حق مش حقك، كان رده عليا أنه استحملنا 30 سنة ودا تعويض ليه عن اللي شافه طول الـ 30 سنة دول".

واستطردت الابنة في حديثها، أن والدها رفض أي مفاوضات ورفض أن يقابلهم حتى مكالماتهم أصبح لا يرد عليها، موضحة أن والدتها تمر بأزمة نفسية مؤخرا وتحتاج إلى تكاليف علاج باهظة: "والدي قالي أما كلمته أنا عمرى ما شوفت معاها يوم عدل طول عمرها كانت متحكمة فيا بفلوسها، جه اليوم اللي اتحكم فيها وأشوفها مذلولة قدامي".