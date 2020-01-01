صور.. الشرنوبي وخطيبته يحتفلان برأس السنة مع عمرو دياب ودينا الشربيني

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، برفقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، أثناء تواجدهما في الغردقة.
وظهر "الهضبة"، في لحظات رومانسية مع دينا الشربيني، واضعًا يده على كتفها، وأرفقت راندا، على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، تعليقًا قالت خلاله،"1 يناير 2020".
خطوبة الشرنوبي وراندا رياض
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.
وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".
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