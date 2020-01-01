بعد تصدره جوجل.. النص الحلو في حياة مدحت صالح

تصدر الفنان مدحت صالح، قائمة مؤشرات البحث "جوجل"، عقب استضافته في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، برفقة الفنانين محمود العسيلي ومصطفى حجاج، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك بعد نجاح أغنية "أنا ابن مصر"، التي لاقت انتشارًا كبيرًا، في رمضان 2019.

ومازح الفنان مدحت صالح، محمود العسيلي خلال الحلقة، قائلًا: "أنا اتصورت معاك يا عسيلي من غير واسطة".

ويقدم "هُن"، النص الحلو في حياة الفنان مدحت صالح، خلال السطور التالية.

زواجه من ليلى صديق

تزوج مدحت صالح للمرة الأولى من "ليلى صديق"، وهي شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، ورزق منها بطفلين وهم رانيا وأدهم.

الفنانة سمية الآلفي

تزوج "مدحت"، للمرة الثانية من الفنانة "سمية الألفي"، ودام زواجهما لمدة عامين، وكان يصغرها بسبعة أعوام.

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شرين سيف النصر

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة شيرين سيف النصر، والفنان مدحت صالح، وتداولت العديد من الصور التي ظهرا خلالها في الفنادق، ولم يمض شهر واحد على اندلاع قصة الحب حتى تكللت بالزواج، ولكن لم تصمد هذه القصة أكثر من 4 أشهر، بسبب الغيرة التي اشتعلت بين شيرين وفيفي عبده، حيث حاصرت القضايا الفنان لتحريره شيكات بدون رصيد، والتي وصلت لحوالي 2 مليون جنيه.

وهاجمت فيفي عبده، شيرين سيف النصر، في الصحف ثم على الهواء مباشرة من خلال برنامج "لمن يجرؤ فقط" على الـ "l.b.c"، حيث صرحت "فيفي"، خلال البرنامج أن "شيرين عاوزة ترجع لمدحت صالح علشان تاخد فلوسه".

وفي لقاء تليفزيوني، أجرته فيفي عبده، ببرنامج "100 سؤال" مع رغدة شلهوب، أوضحت أنها لا تعلم لماذا اتهمتها شيرين سيف النصر بالتفريق بينها وبين مدحت، فمدحت كان مجرد صديق وأخ لها، وعملت معه فترة طويلة على المسرح ولكنها لم تسع لانفصاله عن شيرين.

الشاعرة نورا الباز

وكان زواجه الأخير من الشاعرة "نورا الباز"، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه لها، حيث قال في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.