محمد اسماعيل - القاهرة - 20 صورة من احتفالات العالم برأس السنة الجديدة
كتبت-لمياء يسري:
احتفلت دول العالم قبل ساعات ببداية السنة الميلادية الجديدة، بطرق مختلفة ومبهجة، إذ رنت ساعة بيج بن 12 مرة أثناء الاحتفال بالعام الجديد، كما أطلق 2000 لعبة نارية أثناء الاحتفالات في لندن.
ولمدة 10 دقائق تقريبًا، تم إشعال الألعاب النارية في السماء فوق برج خليفة بدبي، أطول مبنى في العالم، وتجمع مئات الآلاف في وسط المدينة لمشاهدة العرض.
وبدأ الروس أطول ليلة في العالم بالعام الجديد مع الألعاب النارية ورسالة من الرئيس فلاديمير بوتين يحثهم على العمل معًا في العام المقبل، وتبعت الرسالة المسجلة صورة لساعة الكرملين وصوتها، وعرض التلفزيون الحكومي لقطات من الألعاب النارية الاحتفالية واسعة النطاق في مدن الشرق الأقصى.
كما ألقى شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية، خطابًا بمناسبة رأس السنة الجديدة في بكين في عام 2020، متعهداً بتحقيق الهدف المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع مزدهر بشكل معتدل من جميع النواحي.
وفي الألبوم المرفق بالأعلى نرصد لكم جانبا من الاحتفالات حول العالم، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، و"CCN".
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