بعد قتلهن خنقا.. طفلة تقضي 12 ساعة بجوار جثث والدتها وأختيها

بدأ القلق يعرف طريقه إلى قلب سيدة إماراتية، ظلت تتصل بابنتها للاطمئنان عليها وعلى أحوال حفيداتها، دون رد، لتتجه بعد ذلك إلى إبلاغ الشرطة الإماراتية للمساعدة في العثور على ابنتها، وكانت النتيجة أن الشرطة عثرت على الأم واثنتين من بناتها قتلن خنقًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن شرطة عجمان، بدولة الإمارات انتقلت إلى منزل الضحية، بعدما تلقت اتصالا من والدتها، يفيد بأن ابنتها لم ترد عليها هاتفيًا رغم تأكدها من وجودها بالمنزل، حيث عثرت الشرطة على الأم واثنتين من بناتها أعمارهن بين (16 -13 عاما) قتلن خنقًا، وكانت المفاجأة بأن طفلة صغيرة عمرها 3 أعوام، وهي ابنة الضحية أيضًا، كانت على قيد الحياة وظلت متواجدة بجوار جثث الضحايا.

وجاء تقرير الطبيب الشرعي، ليؤكد أن الضحايا تعرضن للخنق قبل 12 ساعة من اكتشاف الجريمة، باستخدام قطعة من القماش بالإضافة إلى تعرضهم للضرب.

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وبالتحقيق والاستماع إلى أقارب الضحايا الذين أكدوا بوجود خلافات عائلية بين الضحية وزوجها، ذي الـ35 عامًا، بالإضافة لتعرضه لاضرابات نفسية وعصبية.

وتوجهت الاتهامات إلى زوج الضحية، والذي فر خارج الإمارات، حيث اكتشفت الشرطة أنه قام قبل أيام بشراء تذكرة للسفر، وبالفعل فر هاربًا قبل 11 ساعة من تلقي بلاغ الشرطة.

وتقوم شرطة عجمان، حاليًا بالتواصل مع الانتربول الدولي لإحضاره إلى الإمارات للتحقيق معه في تهمة قتل زوجته وابنتيه.