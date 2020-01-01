تعرّف على توقّعات علم الأبراج لأهم الأحداث الفلكية في كانون الثاني

سنة جديدة وشهر جديد يطل علينا وما زالت الكواكب تنذر بمفاجآت وعواصف مأزومة، مع استمرار الازمات المربكة والخضّات المفاجئة والانقلابات في الأوضاع الأمنية السياسية والاقتصادية، حيث يجتمع كل من المشتري وزحل وبلوتون في برج الجدي على مدار العام، الأمر الذي يسبب ببعض الطاقة الفائقة المجنونة التي تتركز خاصة على مواليد الابراج الترابية، فتشعر هذه المواليد بأنها مقيدة محصورة ومتعبة جدًا بالمسؤوليات والمتطلبات على كافة الاصعدة.

بالنسبة الى الوضع في العالم، يمكن أن يكون هناك إعادة التنسيق مع الحكومات والتحالفات والميل السياسي. كما سيرافقنا ايضا كوكب أورانوس من برج الثور ونبتون من برج الحوت، في زوايا إيجابية إلى برج الجدي، لذلك يمكننا أن نساعد الابراج المتضررة من تواجد هذه الكواكب مجتمعة في الجدي هم مواليد الحمل القوس السرطان والميزان لأن هذه التشنجات والخلافات تطال حياتهمم الشخصية العائلية والمهنية على السواء لذلك يخشى من انفعالات شديدة وبلبلة في هذا الشهر الدقيق وكل ما هو مطلوب من هذه المواليد الابتعاد عن ردات الفعل العنيفة وتخفيف النقمة والغضب مع قليل من الصبر والتروي ودراسة التفاصيل.

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