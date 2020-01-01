إسدال الستار على قضية تعرض فتاة للاغتصاب على يد 12 إسرائيليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دانت محكمة قبرصية، فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بتهمة اختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب على أيدي 12 إسرائيليًا، في حكم لم يتوقعه كثيرون.

ووفقا لما نشر في “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، فقد أعلن القاضي ميكاليس باباثاناسيو ، عند إعلان الحكم ، أن المتهمة لم تذكر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بإفادات “مراوغة”.

المحكمة دانت الفتاة بتهمة “الإضرار العام”، وقال القاضي إن الحكم النهائي سيصدر في 7 يناير المقبل.

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القضية تعود إلى يوليو الماضي، عندما اعتقلت الشرطة القبرصية 12 سائحا إسرائيليا بعدما زعمت فتاة بريطانية أن هؤلاء اغتصابوها في فندق كانت تنزل فيه.

الجريمة المزعومة وقعت في مدينة أيا نابا السياحية، في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.. وتستقبل مدينة أيا نابا المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح الشباب.. ويشكل البريطانيون الجزء الأكبر من السياح في قبرص، وبلغ عددهم 1.32 مليون في 2018.. كما تستقبل الجزيرة سياحا إسرائيليين وروسا.

الخارجية الإسرائيلية كانت قد تدخلت للوقوف مع مواطنيها بعد القبض عليهم وقالت في بيان إن القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا، يوسي وورمبراند، يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين، وقد تم إبلاغ عائلاتهم.

وكان 12 شخصا قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع يوليو الماضي، بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.