وفاة ممثل شهير بعد تناوله لحم خنزير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي سيباستيان فيرات، الممثل ونجم التلفزيون المكسيكي، عن عمر ناهو 41 عاما، بعد صراع طويل ومريع مع عدوى أصيب بها جؤاء تناوله لحم خنزير ملوث.

ووفقا لـ”روسيا اليوم”، فقد عانى المعجبون من حزن عميق تجاه الممثل المحبوب بشكل كبير خاصة في مسقط رأسه المكسيك، حيث توفي فيرات عقب معركته الطويلة مع مرض خطير عرّفته وسائل الإعلام المحلية باسم مرض الكيسات المذنبة، أو العدوى الطفيلية المهاجمة للدماغ أو العضلات أو الأنسجة الأخرى.

ووفقا للتقارير، فإن الممثل الذي اشتهر بأدواره في مختلف الأعمال التلفزيونية الدرامية، أصيب بالعدوى القاتلة بعد تناوله لحم خنزير فاسد، ودخل في غيبوبة استمرت لعدة أشهر في المستشفى، قبل أن يستسلم في الأخير للعدوى.