زوج يبث فيديو لخيانة عروسه في حفل زفافهما.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحفل زفاف في الصين، حيث أقدم العريس على نشر فيديو غير أخلاقي لعروسه وهي تمارس الرذيلة مع صهرها، ليفضحها أمام الضيوف.

وبحسب صحيفة “ذا صن” فإن مقطع الفيديو، الذي وصفه بعض النشطاء بأنه حيلة تسويقية، أظهر الزوجين خلال حفل زفاف في فوجيان بجنوب شرق الصين، حيث بث العريس شريطا جنسيا مدته 5 دقائق على الشاشة الكبيرة أمام الضيوف المذهولين، يظهر خيانة زوجته له مع زوج أختها الحامل.

الزوج قال للعروس: هل كنت تعتقدين أنني لا أعرف؟، لتقوم الأخيرة بضربه بباقة الزهور التي في يدها.

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وعلى الرغم من أن المشاهدين كانوا متشككين من صحة الفيديو، فقد حدث شيء مشابه في حفل زفاف آخر، وفقا لأحد الضيوف في برنامج “The Graham Norton” الذي يبث على تلفزيون “BBC”.

رجل إيرلندي يدعى شون، ذكر أنه شاهد حدثا مشابها من قبل خلال حفل زفاف، قائلا: خلال حفل استقبال، بدأ الجميع بإلقاء خطبهم ثم وقف العريس وقال سنلعب لعبة، وطلب من الجميع الوقوف، ثم رفع لوحات كانت معهم لمعرفة ما إذا كان هناك ملصق أحمر في الأسفل.

شون أضاف، أن كل الموجودين وجدوا الملصق الأحمر إلا 8 رجال بقوا واقفين.. ثم قال العريس: أرجو منكم جميعا أن تنظروا إلى السادة الثمانية الذين تركوا واقفين.. لقد ناموا مع زوجتي منذ أن خطبنا وأنا الآن سأنهي كل شيء.. ثم خرج من الغرفة دون أن يقول أي شيء آخر، تاركا الضيوف في حالة صدمة كاملة.