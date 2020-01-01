منذ أن تعمدت الناشطة السعودية فوز العتيبي، التجول دون عباءة في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض، وهي مستمرة في تحدى العادات والتقاليد المملكة العربية السعودية، كان آخرها توديعها لعام 2019، إذ نشرت عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو وهي تقبل زوجها.
وظهرت "العتيبي"، في مقطع الفيديو، وهي محتضنة زوجها وتقبله، أمام برج الخليفة في الإمارات، وعلقت الفيديو قائلة: "سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة".
وأثار مقطع الفيديو، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المعلقون بالتعمد في الخروج عن العادات والتقاليد المحافظة في المملكة العربية السعودية.
ويذكر أن "العتيبي"، أثارت الجدل في السعودية، منذ ظهورها في أحد المولات السعودية تتجول دون عباءة، وكذلك رأيها في شروط الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فوز العتيبي تستقبل عام 2020 بقبلة لزوجها تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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