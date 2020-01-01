أحمد السقا مع زوجته في أول أيام 2020: سنة سعيدة على الكل

شارك النجم أحمد السقا، صورة له بصحبة زوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع "إسنتجرام"، وذلك في أول أيام العام الجديد.
وعلق "السقا"، على صورته مع زوجته، متمنيا سنة سعيدة على الجميع، وأن تكون سنة 2020 الأفضل.
يُذكر أنَّ برنامج "it's show time"، المذاع عبر فضائية "CBC"، استضاف الفنان أحمد السقا، للمرة الأولى مع زوجته الإعلامية مها الصغير، مقدمة البرنامج، بصحبة المذيعة دينا حويدق، وكشف "السقا"، خلال الحلقة، عددًا من التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية.
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