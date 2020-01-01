تناول تفاحتين يوميا يقلل خطر الإصابة بأزمة قلبية

كشف خبراء، أن تناول تفاحتين يوميًا، ربما يساعد في التقليل من خطر التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة، ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين.

وتحتوي تفاحتان كبيرتان على ربع الألياف الموصى بها للفرد الواحد، بجانب احتوائها على نوع من الألياف التي تغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي قد تقلل من إنتاج الكوليسترول الضار، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وفي دراسة جديدة، تبين أنه عندما تناول 40 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا، يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، تفاحتين كبيرتين يوميًا لمدة 8 أسابيع، قلل ذلك من مستويات الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4% تقريبًا.

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ووجد فريق البحث، أن الأوعية الدموية لدى المشاركين، كانت أكثر صحة وارتخاء، بعد تناول التفاح يوميا، وهو ما يشبه التأثير الموجود في الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى "البوليفينول"، مثل الشاي.

وقالت البروفيسورة جولي لوفجروف، كبيرة معدي الدراسة من وحدة "Hugh Sinclair" للتغذية البشرية، في جامعة "Reading" البريطانية: "الأشخاص الذين يتناولون يوميا تفاحتين كبيرتين تحتويان على نسبة عالية من البوليفينول، ينخفض لديهم مستوى كوليسترول "LDL"، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار".

وتعد هذه الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، هامة نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يمكن أن يسد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.