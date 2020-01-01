الشرنوبي يحتفل بالعام الجديد مع خطيبته: سنة جديدة مع المرأة الجميلة

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، برأس السنة الجديدة مع خطيبته راندا رياض، ونشر صور تجمعهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "الشرنوبي"، على الصور: "سنة جديدة مع المرأة الجميلة، وخاتم الخطوبة"، وانهالت التعليقات على الصور وجاءت من ضمن التعليقات: "شرحت قلبي يا شرنوبي، أول ما شوفت صور ليكو قبل الخطوبة كان قلبي حاسس، سنة سعيدة عليكم".

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خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".