احترس من السمنة.. تصيب الأطفال بضعف الذاكرة

أوضحت دراسة جديدة، أجريت في جامعتي "يال" و"فيرومنت"، أن السمنة عند الأطفال تتسبب في ضعف الذاكرة.

تتأثر أنسجة معينة في دماغ الطفل بطريقة تؤثر سلبًا على ذاكرته المهنية، وتعتبر البدانة بين الأطفال من الظواهر التي زاد انتشارها، خاصة مع انتشار النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة والدهون والسكر.

وبحسب ما ذكره موقع "health line"، أظهرت نتائج الأبحاث "ترققاً" في أنسجة القشرة الدماغية، وخاصة في منطقة الفص الجبهي لدى الأطفال الذين لديهم بدانة مقارنة بأقرانهم الذين يتمتعون بوزن صحي.

ويؤثر هذا "الترقق" في الأنسجة، على وظائف معينة للذاكرة ترتبط بالجوانب المهنية والعملية في مرحلة الشباب والنضج.