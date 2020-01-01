9 عادات خاطئة يفعلها المصريون في الشتاء.. منها شُرب الماء قبل الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء والشعور بالطقس البارد يجعل البعض يلتزم بعادات ومعتقدات في ظنه أنها من الممكن أن تحميه من نزلات البرد وتساعده على التدفئة. "الخليج 365" جمع لكم أشهر العادات الخاطئة التي تتعلق بهذا الفصل خلال السطور التالية:

1- المياه الساخنة:

المياه الساخنة تساعد بشكل كبير على التدفئة خاصة في فصل الشتاء، لكن وجدت دراسة أن الاستحمام في الشتاء بالماء البارد أو الفاتر يساعد على التدفئة بشكل كبير بسبب تدفق الدم لجميع أجزاء الجسم وتساعد على تنشيط الدورة الدموية التي تعطيك الاحساس بالدفيء والنشاط.

2- العدس:

يعتقد كثير من ربات البيوت أن تناول العدس واجب في الشتاء نظرًا لاحتوائه على الألياف ويمد الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن هناك كثير من الأطعمة ينصح بتواجدها في نظامك الغذائي المتعلق بفصل الشتاء، مثل الفلفل الحار والبصل والشاي بالزنجبيل والكركم وحمص الشام والبطاطا، وفقا لموقع " health line"

3- البيض واللبن والسمك:

على عكس ما هو شائع، فإن البيض واللبن والسمك، من الأطعمة التي تساعد على علاج البرد، وذلك لاحتوائهم على البروتينات اللازمة لتقوية المناعة والتخلص من الفيروس المسبب للبرد، بحسب ما أكد الدكتور محمود السعداوي رئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الزقازيق

4- المشروبات الساخنة تخلصك من نزلات البرد:

بخلاف ما هو مُعتقد، فإن تناول المشروبات عامةً، والساخنة خاصةً، تزيد من نزلات البرد والسعال وإفرازات الأنف.

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5- عدم تناول المثلجات في الشتاء:

يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول الآيس كريم في الطقس البارد قد يسبب التهابات في الحلق والحنجرة، لكن هذا المعتقد غير صحيح، إذ كشفت دراسة أن عند تناول الآيس كريم في الشتاء تساهم في تضيق الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الطرفية في الأيدي والقدم، وكذلك الساقين والذراعين وبالتالي يحدث تدفق في الدم، وبالتالي ستشعر بالدفء.

6- عدم حرق الدهون في فصل الشتاء:

يعتقد البعض أن في فصل الشتاء أن الجسم لا يحرق الدهون، ولكن هذا غير صحيح، إذ عند شعورك بالبرد يبدأ الجسم في حرق الدهون، فهناك نوعين من الدهون، ربما تكون على دراية أكثر بالدهون البيضاء، التي توفر العزل للجسم وحماية واقية لأعضائك، في حين أنه من الضروري لصحتك، فإننا نعلم جميعًا أن الكثير منها يمكن أن يكون ضارًا.

من ناحية أخرى، توجد الدهون البنية فقط لحرق السعرات الحرارية وتوليد الحرارة، وهي عملية ستبدأ بشكل طبيعي إذا كان الطقس باردًا.

7- البخار الناتج عن الماء الساخنة يساعد في حرق الدهون:

استنشاق بخار الماء خطر على صحة الجهاز التنفسي ولا يسبب في حرق الدهون، بل عند ملئ الحمام ببخار الماء من الممكن أن يسبب لك انخفاضا في ضغط الدم، وبالتالي ستشعر بالاختناق والهبوط.

8- التدخين يساعدك على التدفئة:

يعتقد معظم الأشخاص أن شرب السجائر في الطقس البارد من الممكن أن يساعد على تدفئة الجسم، لكن ذكر دكتور محمد الصاوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الأزهر، أن التدخين لا يؤدي إلى التدفئة في الشتاء كما يعتقد بعض المدخنين، بل يزيد من التهابات الحلق والاحتقان، ويسبب حساسية للكثير من المدخنين والذين يتعرضون لدخان السجائر بشكل سلبي، بحسب ما جاء في موقع "كونسلتو".

9- شرب الماء البارد قبل الخروج من المنزل:

عادة، تقول ربات البيوت إن شرب كوب من الماء البارد قبل الخروج من المنزل يحميك من خطر الإصابة بنزلات البرد، ولكن هذا غير صحيح، إذ أوضحت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، بحسب ما ذكره موقع "الكونسلتو" الطبي إن هذا الإجراء غير كافٍ بالمرة لحماية الجسم، موضحة أن شرب الماء يعمل على تغيير درجة حرارة تجويف الصدر حتى يتعادل مع الطقس، مشيرة إلى إجراءات أخرى يجب الالتزام بها عند الخروج في الأجواء الباردة.