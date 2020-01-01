"مش لازم نقاش".. أهم النصائح لدهان حوائط المنزل بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

يقضي معظمنا أغلب الوقت في المنزل، ولذلك يعد تجديد المنزل وتغيير الألوان فيه من وقت لآخر يساعد في تحسين الحالة

المزاجية لأفراد الأسرة.

ويرغب البعض في دهان المنزل بأنفسهم دون اللجوء للاستعانة بالنقاش وتحمل تكاليف زيادة.. وفقا لمهندسة الديكور هالة حمدي، إليكم أهم النصائح لدهان حوائط المنزل بنفسك:

أولًا: الأدوات المستخدمة لدهان حوائط المنزل:

- رولة للدهان.

- فرشاة.

- ورق جرائد لتغطية الأرضية.

- البويات اللازمة للطلاء.

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- سلم.

ثانيً - اتبع هذه النصائح:

- تحديد اللون والتخطيط له بدقة قبل البدء في تنفيذ طلاء الحائط.

- قبل اختيار الألوان يجب تنسيقها مع الستائر والسجاد ولون الأرضية.

- اختيار الأثاث المناسب للألوان.

- يجب تحديد الغرفة التي تنوي البدء فيها وتفريغها من الأثاث الموجود بها.

- عدم الإكثار في طلاء الحوائط بالألوان الداكنة.

- عدم طلاء الأماكن ذات المساحات الضيقة بالألوان الداكنة حتى لا تشعر بالكآبة.

- تجهيز الخامات المطلوبة لطلاء الحوائط.