صور.. أول ظهور لـ"سارة" خطيبة نجل محمود عبدالعزيز

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالها برأس السنة الجديدة، رفقة عدد من الفنانين، وكان من بينهم الفنان محمد نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ومعه خطيبته في أول ظهور لها، بجانب شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي وشيكو وعدد من النجوم.

وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز، أعلن ارتباطه بخطيبته سارة، منذ بداية عام 2019، وهو ما لفت الأنظار والاهتمام.

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وأرفقت دنيا سمير غانم، تعليقًا على الصور التي شاركتها قائلةً: "شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبدالعزيز، أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك وكيف جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك كثيرا".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، كان مسلسل "قيد عائلي"، والذى عرض خارج الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرًا.