دليلك لاختيار أنماط الجوارب الطويلة مع مختلف الأحذية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل الطقس البارد، تفضل معظم النساء ارتداء الجوارب الطويلة لتفادي مشكلة جفاف البشرة التي تنتج عن التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة جدا، وتعد الجوارب من الإكسسوارات التي تضفي لمسة مميزة على المظهر، كما أنها متوفرة في أنماط وأشكال مختلفة، لذلك فإن التحدي الوحيد الذي يأتي مع ارتداء الجوارب هو تحديد أنماط الأحذية التي تبدو متناسقة معها.

وعلى الرغم من وجود بعض القواعد الصارمة التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بتنسيق الأحذية مع الجوارب، إلا أن الخطوط الفاصلة بين الجيد والقبيح غير واضحة إلى حد ما، ولمساعدتك على دمج هذه القطعة في مظهرك هذا الموسم، قمنا بتجميع خمسة أزواج من الجوارب والأحذية التي تبدو متناسقة مع بعضها البعض من وحي إطلالات أشهر مدونات ومؤثرات الموضة.

البوت العسكري

تبدو أحذية البوت العسكري أنيقة دائما عند تنسيقها مع الجوارب الضيقة؛ فهذان الاثنان يشكلان معا إطلالة من وحي الروك آند روك، ويفضل دائما اختيار الجوارب في ظلال داكنة كالأزرق والأسود، كما تبدو دائما رائعة عند تنسيقها مع فستان طويل بفتحة جانبية وكنزة صوفية بياقة مدورة وجاكيت جلدي قصير.

حذاء اللوفر

تعد أحذية اللوفر الحذاء المفضل لدى النساء العاملات؛ فإذا كنت تفضلين ارتداء بدلة التنورة أو فستان ميدي إلى المكتب، ننصحك بتنسيقها مع الجوارب البيضاء المطرزة وزوج من أحذية اللوفر السوداء الأنيقة.

كعب البلاتفورم

Advertisements

على الرغم من أن ارتداء الجوارب الطويلة مع حذاء مفتوح من الأمام بكعب البلاتفورم قد يبدو مزيجا غير اعتيادي، إلا أننا نعتقد أن الطريقة التي قامت بها العارضة ديان كروغر بتنسيق زوج من الجوارب المشبكة المزخرفة مع صندل كعب البلاتفورم المخملي تجعل المزيج يبدو مثاليا.

بوت الكاحل

البوتات الكلاسيكية هي خيار آمن، سواء أكنت تفضلين أن تكون مصنوعة من جلد الغزال أو الجلد الفاخر؛ إذ يبدو حذاء بوت الكاحل أنيقا عند تنسيقه مع الجوارب الطويلة السوداء خلال فصل الشتاء.

الكعب المدبب

غالبا ما ترتدي عضوات العائلات الملكية الكعب الكلاسيكي المدبب مع الجوارب الطويلة، هذا المزيج مثالي للإطلالات الرسمية ويمكنك دمجه أيضا في الإطلالات الكاجوال اليومية.