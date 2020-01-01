"الترتر" نجم ليلة رأس السنة.. يسيطر على أزياء مذيعات مصر

حرصت نجمات تقديم برامج "التوك شو"، على الظهور بمظهر متميز أثناء حلقات الاحتفال بليلة رأس السنة.

وظهرت مذيعات برامج التوك شو، خلال ليلة رأس السنة، مرتدات فساتين "سواريه" مطرزة بـ"الترتر" بشكل واضح، كما يلي.

إسعاد يونس

الفنانة إسعاد يونس، احتفلت برأس السنة في برنامجها "صاحبة السعادة"، بحلقة خاصة كان ضيفها الفنان راغب علامة، والمطرب بهاء سلطان، واللذان قداما عددا من أغانيهما بشكل منفصل.

وظهرت صاحبة السعادة، مرتدية بلوزة وجاكيت سوارية مطرزين بـ"الترتر"، وجيب سوداء، وتزينت بعقد أسود حول رقبتها.

لبنى عسل

ظهرت الإعلامية لبنى عسل، في حلقة رأس السنة، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، ببلوزة سواريه بمبي مطرزة بـ"الترتر"، وتحتها بلوزة بيضاء قصيرة وبنطلون أسود وتزينت بعقد أخضر حول رقبتها.

واستضافت "عسل"، عددا من الشخصيات منهم الكاتب الصحفي خالد البرماوي والدكتور معتز بالله عبدالفتاح، والدكتور وسيم السيسي، وخبير الأبراج سيد الشيمي، والفنان محمد عدوية.

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ريهام إبراهيم

وظهرت الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، بفستان سوري "روز" ومطرز بالترتر ولم تسخدم أي حٌلي.

واستضافت "إبراهيم"، الفنان والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والذي قدم عددا من أغانيه.

خلود زهران

الإعلامية خلود زهران، ظهرت في حلقة رأس السنة، من برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مرتدية بلوزة سوداء مطرزة بالترتر وجاكيت أسود ولم ترتدي أي حلي.

واستضافت "زهران"، عالم فلك، كما استضافت أيضًا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، للحديث عن حصاد العام السياسي.