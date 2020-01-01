تعرفي على إطلالة كورتني كارداشيان بالتصاميم الجلدية التي تتألق بها في النهار

مرة جديدة أثبتت كورتني كارداشيان ‏‎Kourtney Kardashian‏ أنها الاكثر أناقة بين شقيقاتها خصوصاً أنها تعشق التصاميم الجلدية الفاخرة التي تتألق بها في ساعات النهار. وهذه المرة أيضاً برزت من خلال التصاميم الفاخرة والواسعة.

تابعي معنا إطلالة كورتني كارداشيان ‏‎Kourtney Kardashian‏ بموضة التصاميم الجلدية الفاخرة، وشاركينا هل أعجبتك اختياراتها.وتألقت كورتني كارداشيان ‏‎Kourtney Kardashian‏ بموضة التصاميم الجلدية التي سحرتنا بها باللون البني الفاتح، فاختارت البنطلون الجلدي الواسع ذات الخصر العالي والذي يتخطى حدود الكاحل ونسّقته مع المعطف الجلدي الفاخر والطويل بالقماش عينه مع الرباط العصرية التي تبرز على أسفل الاكمام، واللافت اختيار التوب المضلعة باللون البيج الفاتح بطريقة متناسقة مع التصاميم.

واللافت أن كورتني كارداشيان ‏‎Kourtney Kardashian‏ نسّقت مع هذا المعطف، الحذاء الكلاسيكي باللون البيج مع تفاصيل الكروشيه المفرغ. وحرصت لإبراز أناقة التصاميم على ارتداء شنطة اليد الفاتحة باللون البيج مع القماش الجلدي الناعم.

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