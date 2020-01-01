للأمهات.. 8 نصائح تساعد طفلك على التركيز أثناء الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي:

تبدأ بعد أيام قليلة امتحانات نصف العام بالمراحل التعليمية المختلفة، وتعاني أمهات وأولياء أمور التلاميذ بالمراحل الأولى من التعليم الأساسي من الخوف عليهم خلال هذه الفترة بسبب السهر واضطرابات النوم.

لذلك نقدم لكِ سيدتي أهم النصائح التي تساعدك على تسهيل تنظيم وقت طفلك خلال هذه الفترة، وفقًا لإبراهيم خطاب، المستشار النفسي والأسري:

- اهتمي بالتغذية السليمة والمفيدة التي تساعده على النوم مثل: الأسماك، والبيض، والمكسرات .

- احرصي على تهيئة بيئة مستقرة بعيدًا عن الخلافات الأسرية.

- تجنبي إعطاء طفلك ليلا للمشروبات التي تحتوي على الكافيين: الصودا، والشاي، والقهوة، والشوكلاتة، والسكر.

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- لا تنفعلي على طفلك لينام مبكرًا، كوني هادئة في تعاملك معه حتى لا يزداد عناده.

- احرصي على مساعدته في تحضير وتنظيف فراشه قبل النوم، خفضي الضوء حتى لا ينزعج من نومه.

- ابعدي طفلك عن الأمور التي توتره وتزعجه، حتي يستطيع النوم مبكرا.

- احرصي علي إعطاء طفلك الحليب الدافىء قبل النوم مباشرة، من العوامل التي تساعده على النوم.

- امنعي طفلك عن مشاهدة التليفزيون، وألعاب البلايستشين حتى لا يسهر وتهدر أوقاته.