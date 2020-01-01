الزعيم شاهد عليها.. قصة حب شريف رمزي وريهام أيمن في يوم ميلاده

بدأت قصتهم بإشاعة ترددت داخل الوسط الفني، منذ أن جمعهم عمل مشترك، وهو مسلسل "العراف"، فكان الشرارة التي اشتعلت داخل قلبيهما، والتي فجرها الزعيم عادل إمام، رغم كونهما مجرد صديقين، هما الفنان شريف رمزي، والفنانة ريهام أيمن.

ويتزامن اليوم 1 يناير، يوم ميلاد الفنان شريف رمزي، الـ39، ويقدم هُن قصة حبه مع الفنانة ريهام أيمن، خلال السطور التالية.

أغرب علاقة حب في الحياة أو زواج في وسط المشاهير".. هكذا وصف شريف رمزي قصة حبه بين ريهام أيمن في أحد لقاءاته التلفزيونية بعد أن تردد على السوشيال ميديا العديد من الإشاعات بعد زواجه منها.

وروى شريف، خلال استضافته في برنامج"معكم"، مع الإعلامية"منى الشاذلي"، تفاصيل حبه وزواجه مع زوجته الفنانة ريهام أيمن، حيث قال،"دايما نتقابل في اللوكيشن، طول الوقت قاعدين مع الزعيم عادل إمام، وأول ما ييجي ينادي علينا، فمثلا يجي يخبط على كرفان بتاع ريهام فأنا افتحلوا فأول واحد يقولي جملة (أنا كنت متأكد إني هلاقيك هنا)".

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فكان دائما ما يمزح معه عن ذلك: "وأنا بقيت مكسوف يا أستاذ خلاص، فضيحة"، فيعتبر هو أول شخص يشعر أن سيحدث بينهما شيء "رغم أن ساعتها مكنش فيه حاجة أوي بس هو حس".

ولكن سرعان ما بدأت الإشاعات بعد عقد قرانهما، ونشر أحد الأشخاص صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح شريف: "فجأة قاعد في كتب الكتاب وعاملين حفلة على الضيق وأنا بخلص وقايم لاقيت واحد بيبعتلي إزاي متعزمنيش والصورة نزلت على النت ومن ساعتها كم من الإشاعات"، فهناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون أن هو وطليقته منة فهمي، انفصلا عن بعضهما منذ عام 2011، ما جعل البعض يعتقد أنه متزوج اثنين أو أن ريهام كانت صديقتها وخانتها.

"منة جات تباركلنا من الإشاعات".. هكذا قال الثنائي ردا على الشائعات الكثيرة التي تم تداولها حينها.