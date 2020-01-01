وصلة حب بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في 2020: عملت إيه عشان أستحقك؟

تبادل الفنان أحمد خالد صالح وخطيبته الفنانة هنادي مهنا، التهنئة بحلول العام الجديد، في وصلة من كلمات الحب الرقيقة التي نالت إعجاب متابعي النجمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من 2020.

ونشر نجل الفنان الراحل خالد صالح صورة تجمعه بهنادي، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو ووحش وكان ختامها مسك بالنسبالي، إن شاء الله 2020 تبقي أحلى وأحلى و كل اللي نفسه في حاجة يحققها.. كل سنة وأنتم طيبين".

وردت عليه "مهنا": "أحلى حاجة في حياتي وأكبر نعمة فيها.. بحبك يا قلبي".

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فيما نشرت ابنة الملحن هاني مهنا صورة تجمعها بأحمد، وعلقت عليها: "كل سنة وانتو طيبين يا حلوين، وإن شاء الله 2020 تبقى حلوة علينا كلنا وكلها حب وسعادة ونجاح".

وتابعت: "الحمد لله على كل حاجة، معرفش عملت إيه عشان أستحق كل ده وعشان أستحقك، انت أحسن حاجة حصلت لي في 2019، وأكبر نعمة لسنين كتير قدام.. حياتي".

واحتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، الجمعة الماضية.