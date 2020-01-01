تنميل القدم.. أسبابه وطرق علاجه

حالة مرضية تصيب البعض أحيانًا، يشعر خلالها الشخص بوخز أو تنميل بالأطراف وخاصة القدمين، يدوم لعدة دقائق، وقد يكون عارضًا مصاحبًا لأحد الأمراض، وهو ما يجد البعض صعوبة في علاجه على الفور في تلك الحالات، تُعرف باسم"تنميل القدم".

وإليك أسباب وطرق علاج تنميل القدم، وفقًا لموقع"Medical News Today".

أسباب تنميل القدمين

الضغط على الأعصاب

يقوم العديد من الأشخاص بانحناء الرقبة للأمام عند الجلوس على الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، وخاصة الهاتف المحمول، تظهر بمرور الوقت أمراض منها الانزلاق الغضروفي الذي يؤدي إلى ضغط على الحبل الشوكي والأعصاب، ولهذا يحدث التنميل والشعور بشكل متكرر بتنميل الأطراف.

النوم بشكل خاطئ

يسبب النوم بشكل خاطئ أو الجلوس بطريقة غير صحيحة، والارتكاز على اليد أو القدم لفترة طويلة، إلى الإحساس بالتنميل فيها، ولكن في حالات أخرى يكون التنميل نتيجة أسباب مرضية خاصة.

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الهبوط الحاد في الدورة الدموية

تحدث اضطرابات وخلل في الدورة الدموية، ينتج عنها الشعور بالتنميل في بعض الأطراف خاصة للسيدات.

بعض العلاجات المنزلية لتنميل القدمين

الراحة

يتسبب ضغط الأعصاب في تنميل الساق والقدم في الكثير من الأحيان، لذا فإن الراحة وسيلة جيدة للعلاج منه.

الثلج

يمكن أن يساعد الثلج في تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب، لذا يمكنك وضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة على موضع الوخز بالأرجل والقدمين لمدة 15 دقيقة يوميًا.

التدليك

يساعد تدليك الساقين والقدمين على تحسين تدفق الدم وقد يقلل من أعراض التنميل.

النوم الكافي

من المعروف أن العديد من الحالات المزمنة المرتبطة بتنميل الساقين والقدمين تزداد سوءًا بسبب قلة ساعات النوم، لذا فإن الحصول على قدر كافِ من النوم يمكن أن يساعد في العلاج.