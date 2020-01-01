سارة نخلة: المحكمة قضت لي بنفقة 10 آلاف شهريا من أحمد عبدالله

أسدلت محكمة الأسرة الستار، على قضية الفنانة وملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، وطليقها الفنان أحمد عبد الله، عقب أشهر شهدت الكثير من المشكلات والقضايا بينهما.

وكتبت "نخلة" عبر حسابها على "الفيسبوك" اليوم: "شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه، حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا قابلة للزيادة مع الاستئناف".

وتابعت: "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه، دا بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ما صرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها، ودا غير إنه هربان طبعا".

ووجهت "نخلة" رسالة عامة للفتيات، قائلة: "أرجوكم يا بنات أرجوكم ما تتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان اللي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه، وبعد إذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة والعيش والملح عشان شبعنا كلام من بدري تعالوا عيشوا مكاني أو انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير وعايزة الحق المحكمة والحق أكل عيشي وهو عايش حياته عادي وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة وأطلع براءة منها.. جربوا تعيشوا مكاني بعدين اتكلموا يحيا العدل و تحيا مصر".

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سارة نخلة ترفع قضية خلع

وأعلنت سارة نخلة، أنها رفعت على الممثل المصري أحمد عبدالله، قضية خلع كي تتخلص من حياتها معه، وتبدأ حياة جديدة في عام جديد 2020.

وكتبت سارة نخلة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بما أنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت أبتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص.. النهارده عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي".

وأكملت في منشورها، "الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا، ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص".