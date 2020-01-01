"ابنها أصغر منها بـ 20 سنة".. سميرة سعيد بصحبة نجلها في رأس السنة

شاركت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة ابنها شادي، خلال احتفالات رأس السنة.

وبدت الفنانة خلال الصورة، التي التقطت أمام شجرة الكريسماس، بإطلالة شبابية، جعلتها تبدو بملامح صغيرة، مُعلقة: "استمتعوا بليلة رأس السنة 2020.. أتمنى لكم جميعا سنة كاملة من السعادة والسلام".

وتألقت سميرة، بسترة جلد "وتربروف" بألوان متعددة، مع "آيس كاب" فاتح اللون، وبنطلون بُني، كما ارتدت حذاء برقبة دون "كعب".

ولفتت الصورة الأنظار حول الفنانة، خاصة أنها ظهرت من خلالها بقامة أقصر من نجلها، فضلا عن ملامحها، حتى علق البعض قائلين: "ابنها أصغر منها بـ 20 سنة"، و" مين ابن مين"، "دي سميرة ولا بنتها".

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سميرة سعيد تتصدر التريند

وتصدرت أغنية النجمة سميرة سعيد، "هليلة"، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمصر، والتى طرحتها مؤخرًا، واقتربت مشاهداتها لـ2 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور ومن توزيع هاني يعقوب.