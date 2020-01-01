نرمين في دعوى خلع: جوزي رمى لي هدومي من البلكونة

أقامت "نرمين.ق" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد أن أقدم زوجها على إلقاء ملابسها من شرفة المنزل لخروجها في وقت متأخر من الليل لإسعاف جارتها التي كانت تصرخ من شدة الألم.

وقالت الزوجة لـ"الوطن" إنها تزوجت منذ 9 أشهر وزوجها دائم الشك بها، فهي لا تستطيع الخروج من المنزل بمفردها مطلقا مهما كان السبب، ولكن في تلك المرة سمعت صوت جارتها تصرخ بشدة ولم تفكر بشيء وقامت على الفور باصطحابها لأقرب مستشفى وكان ذلك قرب منتصف الليل.

وأضافت الزوجة صاحبة الـ28 عاما، أنها من شدة سرعتها تركت الهاتف الخاص بها في المنزل، وعندما عادت وجدت زوجها قد قام بإلقاء ملابسها في الشارع ورفض دخولها المنزل رغم تأخر الوقت وشرحها له الموقف ولكن الزوج اتهمها بأنها اختلقت تلك المسرحية بالاشتراك مع جارتهم للخروج سويا، فظلت الزوجة عند جيرانها حتى جاء والدها في الصباح واصطحبها معه، ثم قام والدها بطلب الطلاق من الزوج ولكنه رفض: "جوزى قال لوالدي أنت ليك عين تكلمني وبنتك رجعالى البيت الساعة 3 بدل ما تروح تربيها، طلاق أنا مبطلقش وملهاش حاجة عندي".