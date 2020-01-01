أعراض الدرن وأنواعه

يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال بمرض الدرن أو "السل"، وهو من الأمراض المعدية الذي يؤثر على الرئتين، وقد ينتقل من شخص لآخر خلال العطس، السعال أو التنفس. وإليك أنواع وأعراض الدرن، بحسب موقع WEBMD. أنواع الدرن 1- الدرن الرئوي هو الدرن الذي يصيب الرئتين 2- الدرن خارج الرئة وهو الدرن الذي لا يُصيب الرئة، ويتفرع لـ 4 أنواع، بحسب مناطق الجسد - الدرن في العقد الليمفاوية - الدرن في الهيكل العظمي - الدرن في أغشية الدماغ - الدرن في المناطق الأخرى من الجسم أعراض الدرن تختلف أعراض الدرن بحسب نوعه التي يُصاب بها المريض أعراض الدرن الرئوي كحة حادة لفترة تتجاوز 3 أسابيع متواصلة. ألم في الصدر. Advertisements كحة مصحوبة بدم أو بلغم يخرج من عمق الرئتين. أعراض الدرن خارج الرئة يعد من أشد أنواع الدرن، والأكثر انتشارًا، وله 4 أنواع بحسب المنطقة التي يُصيبها 1- أعراض الدرن في العقد الليمفاوية وتأتي أعراضه متمثلة في تورم العقد الليمفاوية وزيادة حجمها بشكل تدريجي دون ألم. 2- أعراض الدرن في الهيكل العظمي ألم في العظام أو المفاصل صعوبة تحريك المنطقة أو المفصل المصاب. ضعف العظام المصابة وزيادة فرص تعرضها للكسر. ألم في الظهر. 3- أعراض الدرن في أغشية الدماغ ألم متفرق في الجسم إرهاق وضعف عام. حمى وارتفاع في درجة الحرارة. تقيؤ. صداع وآلام رأس شديدة. عدم تحمل الضوء. تشنجات وتصلب في الرقبة. 4- أعراض الدرن في المناطق الأخرى من الجسم قد يظهر الدرن في عدة مناطق أخرى مثل الكلى والأمعاء ومنطقة البطن، وتأتي أعراضه على النحو التالي: ألم في البطن. إسهال. نزيف في منطقة الشرج.

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