"بتنسى مكان المفاتيح".. إليك الحل الإلكتروني: مكتشف المفاتيح اللاسلكي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يساعد مكتشف المفاتيح اللاسلكي المستخدم في استعادة ميدالية المفاتيح المختفية في أحد أركان المنزل. وتعرف هذه الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث باسم العلامات أو أجهزة التتبع، وتأتي في حجم علب الثقاب ويتم تعليقها في سلسلة المفاتيح، علاوة على أنه يمكن تعليقها في حقائب الظهر أو الحقائب العادية للحماية من السرقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات مسطحة كبطاقات يتم وضعها في المحفظة.

وأوضحت بوابة التقنيات "Techstage.de" الألمانية أنه إذا كان الموديل المراد شرائه لا يتضمن بطارية قابلة لإعادة الشحن، وهي من الحالات النادرة جدا، فإنه يتعين على المستخدم شراء بطارية واحدة، لأسباب تتعلق بالتكلفة والحفاظ على البيئة، مع مراعاة أن تكون هذه البطارية غير مثبتة بشكل دائم ويمكن استبدالها،

وتنصح البوابة، التي قامت باختبار 14 موديلا من مكتشف المفاتيح اللاسلكي، باختيار الموديلات المقاومة لرذاذ الماء وذات الألوان الساطعة، لكي يسهل تحديد موقعها.

وأشارت البوابة إلى أن جميع الموديلات، التي تم اختبارها، تقوم بالوظائف الأساسية بشكل موثوق؛ حيث يتم تشغيل تنبيه صوتي بسلسلة المفاتيح عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، علاوة على أن شدة الصوت بجميع الموديلات كافية لتحديد موقعها في المنزل أو الشقة، حتى إذا كانت على مسافة عدة غرف.

تقنية البلوتوث

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وتعمل معظم الموديلات الحالية من مكتشف المفاتيح اللاسلكي بواسطة تقنية البلوتوث 4.0، والتي تسمح في ظل الظروف المثالية بتحديد مواقع المفاتيح في نطاق يمتد إلى 65 مترا، وهناك بعض الشركات لا تلتزم بمواصفات البلوتوث، وتصل إلى مدى تغطية حتى 120 مترا.

ويتم تخزين موقع GPS في تطبيق الهاتف الذكي تلقائيا؛ نظرا لأن مكتشف المفاتيح اللاسلكي نفسه لا يتضمن وحدة GPS، وقد أثبتت الممارسة العملية أن هذا الحل المؤقت يعمل بصورة جيدة في العثور على المفاتيح. ومن خلال الخريطة، التي تظهر على تطبيق الهاتف الذكي، يتعرف المستخدم على الأشياء، التي تم تمييزها أو تأمينها بواسطة مكتشف المفاتيح اللاسلكي.

وظيفة البحث Crowd

وأشارت البوابة الألمانية إلى أن جميع موديلات مكتشف المفاتيح اللاسلكي تقريبا تدعم وظيفة البحث Crowd بالتعاون مع أصحاب الأجهزة الأخرى من نفس الشركة، وعند تواجد هاتف ذكي في نطاق أي مكتشف مفاتيح لاسلكي، فإنه يقوم بإرسال موقعه إلى سيرفر الشركة، والذي ينقلها بدوره إلى تطبيق صاحب مكتشف المفاتيح اللاسلكي.

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو رائعة من الناحية النظرية، إلا أن الفوائد العملية لها تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على توزيع موديل مكتشف المفاتيح اللاسلكي المعني.