طريقة عمل كانيلوني بالجمبري

في بداية العام الجديد، قدمي لأسرتك على طاولة الطعام كانيلوني بالجمبري، الشهي، مع الأرز الأبيض، والمقبلات، وإليكِ الخطوات، بطريقة الشيف غادة جميل. مكونات كانيلوني بالجمبري جمبري مقشر بعد تنظيفه جيدًا كريب جاهز جبنة موتزاريلا مشروم ذرة ثوم بودرة بصل بودرة بابريكا جوزة الطيب ثوم مفروم دقيق لبن زبدة كريمة صلصة طماطم Advertisements طماطم ملح - فلفل أسود طريقة تحضير كانيلوني بالجمبري على نار متوسطة، شوحي الجمبري، في الزبدة، حتى يصبح لونه ذهبي. تبليه بالملح والفلفل وجوزة الطيب، ثم ضيفي الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والثوم المفروم. أضيفي المشروم للخليط السابق، وقلبيهما جيدًا. أضيفي صلصة الطماطم والطماطم المخلية وجزء من الكريمة واتركيهما على النار. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الزبدة على النار، ثم أضيفي اللبن والبصل والثوم البودرة والبابريكا والماء وقلبيهما جيدًا. افردي الكريب، واحشيه بالجمبري والجبنة الموتزاريلا ورصيه في قالب بايركس. أضيفي جبنة ثم خليط البشاميل، وضيفي الجبنة الموتزاريلا ثم الكريمة. أدخليه القالب حتى ينضج.

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