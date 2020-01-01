حيل تساعدك على شرب المياه في فصل الشتاء

الكثير منا يجهل أهمية شرب الماء في فصل الشتاء، مما يحرم الجسم من حصوله على احتياجاته اليومية من المياه، مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، لذلك يقدم لكي موقع "هن" حيل تساعدك على شرب الماء خلال فصل الشتاء، كما ذكرها موقع مايو كلينك، وخاصة أن الشعور بالعطش يقل كثيرًا في فصل الشتاء.

عليكي اتباع هذه الحيل لتجنب نسيان شرب الماء بانتظام في الشتاء:

ـ عليكي وضع زجاجة من الماء أمام أعينك طوال اليوم حتى تتذكرين دائما شرب المياه.

ـ اجعلي شرب الماء عادة يومية في كل صباح ومساء، وذلك من خلال الحرص على تناول كوب أو اثنين من الماء كل صباح ومساء.

ـ ضعي الفلفل الحار في أكلاتك المفضلة لأنه سيساعدك على تناول كمية كبيرة من الماء دون الشعور بالعطش.

ـ اجعلي شرب الماء عادة قبل تناول وجباتك لتتذكريه دائما.

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ـ يمكنك استخدام هاتفك المحمول لتذكيرك بتناول الماء، كما يمكنك تحميل بعض التطبيقات التي تذكرك بتناول أكواب الماء على الهواتف الذكية Drinking Water.