تتميز الموتزاريلا بسرعة وسهولة استخدامها، ولمذاقها الرائع نقدم لكٍ طريقة عمل الموتزاريلا المقلية، على طريقة الشيف شربيني، مقدمة برنامج "الشيف"، على "سي بي سي" سفرة. المكونات جبنة موتزاريلا قطع. دقيق نشا بيض لبن بقسماط ثوم بودر بصل بودر زيت Advertisements ملح فلفل أسود أعشاب طريقة التحضير قطعي الجبنة على شكل أصابع وضيفي إليها قليل من اللبن والبصل والثوم البودر والأعشاب والنشا. اخلطي البيض والقليل من اللبن ثم ضيفي إليهم الجبنة وقلبيهم جيدا. ضعي أصابع الجبنة في خليط البيض ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها.

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