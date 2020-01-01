تعرف على كيفية استخدام خامة المخمل في ملابس الرجال

ظهر ؤ على منصّات العروض على شكل بدلات سهرة أو جاكيتات أو سراويل، وربما لا يعرف البعض أنّ للمخمل أنواع وأشكال مختلفة، منها الطبيعي والآخر الصناعي، وأنّ أفضلها تلك المصنوعة في جنوى وفلورنسا والبندقية، التي تُعتبر المدن الإيطاليّة المصدّرة الأولى لأفضل خامات المخمل في العالم. وإذا رغبت باتّباع هذه الموضة، ليس ضرورياً لبس ثياب كاملة من المخمل، بل يمكن الاكتفاء بجاكيت أو سروال أو صديريّ، فالمخمل يقدّم لك سلّة كاملة من الرفاهية والأناقة، ولا يحتاج إلى كثير من الأكسسوارات.

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