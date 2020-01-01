تعرف على أفضل المحافظ الرجالية

القاهرة - لايف ستايل
المحافظ من الإكسسوارات الأساسية لدى الرجال، فبتنوع أشكالها يختاركل رجل المحفظة المفضلة بالنسبة له، فأفضل المحافظ الرجالي هي نسبية وتختلف من رجل إلى آخر وفقا لشكلها والخامة المصنعة منها، كذلك تقسيمة المحفظة وفقا لحاجاته ولأدواته الشخصية التي يحتاج حملها بها.
أيضا يختار بعض الرجال المحافظ وفقا لطريقه وضعه لها ا استخدامه بها سواء كانت ستوضع في جيب البنطلون أو في إى جيوب البدلة، أو أنها ستكون في حقيبة خارجية.
لذا أفضل المحافظ الرجالية يتم اختيارها وفقا كل رجل، فبإمكانك أيضا تنسيق ألوان المحفظة مع ألوان الملابس أو مع باقي الإكسسوارات من الحزام والحذاء.
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