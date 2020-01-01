دعاء لاشين تصمم شجرة الكريسماس من الورق

كشفت المصممة دعاء لاشين عن تصميمها لشجرة الكريسماس من الورق المقوى باللون الأخضر وقامت بتصميم مجموعة من كور الزينة الملونة أيضا من الورق احتفالا بالعام الجديد؛ حيث أن كل ربة منزل يمكنها بخامات بسيطة تصميم شجرة الكريسماس وإدخال البهجة على عائلتها.

يشار إلي أن المصممة دعاء لاشين اشتهرت باستخدام خامة الورق الملون بأنواعه في تصميم وحدات ديكورية مميزة من الورود والتي تعطي شكلا مميزا في المنزل. قد يهمك أيضا: إليكِ أجمل موديلات فساتين الزفاف المُزيَّنة بالورود موضة 2020 عباءات باللون الأخضر لمناسبة اليوم الوطني للمملكة السعودية

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