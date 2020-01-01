شاهد| ليلة رأس السنة “دموية” في الإمارات .. رجل يقتل زوجته وابنتيهما بطريقة مرعبة لهذا السبب!

هزت جريمة قتل إمارة عجمان في الإمارات، بعد العثور على جثث أم وابنتيها من الجنسية الآسيوية في شقتهم الواقعة بمنطقة “الراشدية”.

وفي التفاصيل، فقد ورد مساء يوم الجمعة الماضي اتصال هاتفي الى مركز شرطة المدينة من والدة المجني عليه عبرت فيه عن قلقها إزاء غياب ابنتها وحفيداتها وعدم تجاوبهم رغم وجودهم في شقتهم بأحد الأبراج السكنية مع انقطاع الاتصال معهم.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة وإصدار أمر من النيابة العامة لفتح الشقة والدخول إليها بحضور رجال الشرطة ومسرح الجريمة والإسعاف الوطني، حيث شوهدت الطفلة (م.م) في الثالثة من عمرها، وعثر على الأم (س.م) 32 عاماً متوفاة في غرفتها، كما عثر على الفتاة (م.م) 16 عاماً وشقيقتها (م.م) 13 عاماً متوفيات كل منهن في غرفة على حدة.

وبمعاينة الطبيب الشرعي تبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن منذ ما يقارب 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق.

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وأشار نائب قائد عام شرطة عجمان إلى أن ذوي المجني عليها أفادوا بوجود خلافات عائلية بين الجاني المدعو (م.ع) 35 عاماً آسيوي الجنسية وزوجته ما أثار في نفسه الحقد والكراهية إلى جانب تعرضه لاضطرابات نفسية وانهيارات عصبية في بعض الأحيان.

وأضاف أن عملية البحث والتحري كشفت عن تخطيط الزوج الجاني مسبقاً لعملية القتل، حيث قام بحجز تذكرة طيران لبلده قبل أيام من ارتكاب الجريمة، واصطحب ولده البالغ من العمر سبع سنوات (ر.م) إلى منزل ذوي المجني عليها، وبعد ارتكابه للجريمة أقفل الشقة لضمان عدم تبليغ الشرطة قبل فراره، واستقل مركبة أجرة متوجهاً إلى أحد مطارات الدولة للعودة إلى موطنه.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إن شرطة عجمان بالتعاون مع وزارة الداخلية باشرت إجراءاتها بالتنسيق مع الانتربول الدولي لتتبعه وضبطه وإحضاره من بلده .

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