"بعد الخطوبة".. نجل خالد صالح يوجه رسالة لـهنادي مهنا

احتفل الفنان، أحمد صالح، نجل الراحل خالد صالح، بـ ليلة رأس السنة، بصحبة خطيبته الفنانة الشابة هنادي مهنا.

وشارك نجل الفنان، متابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة تجمعه بخطيبته، ظهرا خلالها بأزياء "كاجوال" شتوية.

وعلق "صالح" على الصورة: "الحمد لله حمداً كثيراً طيبباً مباركاً فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا، بكل اللي فيها من حلو ووحش وكان ختامها مسك بالنسبالي إن شاء الله ٢٠٢٠ تبقي أحلى وأحلى وكل اللي نفسه في حاجة يحققها.. كل سنة وأنتم طيبين".

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خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

واحتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، الجمعة الماضية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لهنادي وأحمد، وهما في الخطوبة، على نغمات رامي عياش.

وظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة، فيما أطلت العروس بـ"جامبسوت" أبيض اللون، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.