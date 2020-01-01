الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد خميس خلفان البلوشي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة خلفان خميس خلفان البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة العين، عدد من المسؤولين وأعيان القبائل، وضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولفيف من المهنئين والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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