الامارات | جائزة «العويس» تفتح باب الترشح للدورة 17

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «العويس» تفتح باب الترشح للدورة 17 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة الـ17 (2020 – 2021) اعتباراً من الخامس من يناير الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل.

وتهدف الجائزة التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 وتبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار (120 ألفاً في كل حقل) إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

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وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، إذ تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لا تخضع لمعايير التحكيم، إذ يتم اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء المؤسسة. وذكرت المؤسسة أنها تعمل حالياً على إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوافرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة الموقع للمؤسسة.

وعن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر – وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة – يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

يذكر أنه قد فاز في الدورة السابقة كل من: علي جعفر العلاق (الشعر)، وعلوية صبح (القصة والرواية والمسرحية)، والدكتور محمد لطفي اليوسفي (الدراسات الأدبية والنقد)، والدكتور حيدر إبراهيم علي (الدراسات الإنسانية)، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.