الامارات | «الإمارات للتوازن بين الجنسين»: مزيد من التقدم في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتوازن بين الجنسين»: مزيد من التقدم في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، أن المجلس حقق إنجازات عدة، خلال عام 2019، بشهادة مؤسسات دولية مرموقة، متوقعة أن تحقق الإمارات مزيداً من التقدم في هذا الملف بالعام الجديد، مع إطلاق مبادرات يعمل عليها المجلس، بالتعاون مع جهات حكومية معنية بهذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لعام 2019، الذي عقده المجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في «أبراج الإمارات» بدبي. واستعرض خلال الاجتماع إنجازات الربع الأخير من العام الماضي، والمبادرات التي يعتزم المجلس إطلاقها خلال 2020، لتعزيز إنجازات الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية الصادرة، أخيراً، عن منظمات دولية، والسعي إلى مواصلة تقدمها بهذه المؤشرات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين.

ونقلت منى المرّي إلى أعضاء المجلس تحيات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وارتياح سموّها لإنجازات المجلس عام 2019، التي تحققت نتيجة الدعم الذي تقدمه قيادتنا لملف التوازن بين الجنسين، من خلال مبادرات وتشريعات وسياسات تعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص في كل المستويات بمختلف القطاعات.

وباركت لأعضاء المجلس إنجازات الدولة، خلال الفترة الأخيرة، بتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، منها حلولها في المرتبة الأولى عربياً في سد الفجوة النوعية، والمساواة بين الجنسين بتقرير الفجوة بين الجنسين 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك في المرتبة الأولى عربياً، و26 عالمياً، في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 متقدمة 23 مركزاً عالمياً خلال أربع سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وتوقّعت منى المرّي أن تحقق الدولة مزيداً من التقدم بهذا التقرير العالمي في العام الجديد، مع إطلاق مزيد من المبادرات والسياسات الحكومية، ومواصلة تنفيذ تشريعات التوازن التي يعمل عليها المجلس، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتكليف من مجلس الوزراء، ترجمةً لرؤية القيادة بأن تكون الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على وصول الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021.

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وتطرّقت إلى المبادرات التي يعتزم المجلس إطلاقها خلال 2020، ضمن استراتيجية عمله الجديدة، تلبيةً لأهداف وتطلعات «عام الاستعداد للخمسين».

عمل مشترك

قالت منى المرّي: «إن الربع الأخير من 2019 شهد تكثيف التعاون والشراكة مع مؤسسات دولية، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، والتعريف بالتجربة الإماراتية في دعم المرأة، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التوازن بين الجنسين».

نائبة رئيسة المجلس:

«رؤية القيادة أن تكون الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين».