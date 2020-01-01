الامارات | 6 محطات فارقة في 2019 غيّرت عالم الموضة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفق كثيرون على أن الموضة غالباً ما تعيد ذاتها بين فترة وأخرى، إلا أن عام 2019 استطاع أن يغزو عوالم جديدة في هذه الصناعة، ستنسب إليه بالتأكيد، سواء، انتشار حركات جديدة بين الدور العالمية لم تكن موجودة من قبل، أو خسارة أعلام في هذا العالم، أو انطلاق مجموعة من أهم الأحداث التي ستعلق في ذاكرة تاريخ الموضة لفترة طويلة جداً.
هنا ستة من أهم أحداث 2019 التي تعدّ محطات فارقة غيّرت شكل عالم الموضة.
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