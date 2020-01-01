الامارات | أفراح المهيري والمرر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم أحمد عبدالله بالعبيدة المهيري، بمناسبة زفاف نجلها خليفة إلى كريمة راشد السبيعي مصبح الكندي المرر. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أعراس الهيلي بمدينة العين، الشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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