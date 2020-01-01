الامارات | أفراح الكثيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكثيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد عبدالله الكثيري، ومحمد عون الكثيري، بمناسبة زفاف نجليهما حسين إلى كريمة مدهش عون الكثيري، ونايف إلى كريمة عيضة محمد الكثيري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في اليحر بالعين، عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات.
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