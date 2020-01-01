الامارات | الإمارات تدخل 2020 بسجل حافل بالإنجازات الثقافية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسجل حافل بالإنجازات الثقافية المهمة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، تدخل الإمارات عام 2020، مودعة 2019 الذي كان شاهداً على أن الحراك الثقافي المدروس الذي تقوم به الدولة يؤتي ثماره، بما يرسخ مكانتها على الساحة مركزاً للثقافة والفنون في المنطقة والعالم.
وهنا إطلالة على محطات بارزة في أجندة 2019:
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