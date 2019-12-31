مع دخول سنة جديدة "كبسولة النجاح" للأمهات.. 10 نصائح للمذاكرة دون توتر

مع بدء عام جديد، ومع اقتراب امتحانات نصف العام، يبدأ الشعور بالقلق، ليسيطر على الأمهات أكثر من الطلاب أنفسهم، ويزداد توترهن، وهناك بعض الأمور، التي تحفز الطلاب، وتساعدهم على المذاكرة، دون أي توتر أو قلق.

وقدمت سمر سعودي، مستشار نفسي وأسري وتربوي، ومنسق اللجنة الإعلامية بمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة من النصائح للطلاب خلال حديثها لـ"هن":

- احرصي دائما على ترتيب غرفة طفلك، قبل أن يبدأ في المذاكرة، فالجلوس بالمكان غير المنظم، وغير المرتب يبعث طاقة سلبية وضيق.

- يجب أن تحرصي على تقديم وجبة الإفطار لطفلك، لأن عدم تناولها، يسبب قلة التركيز والشعور بالخمول والنوم، لذا احرصوا على تناول وجبة وإن كانت خفيفة مثل تفاحة، لتمنح أولادكم طاقة حتى تأتي الفرصة للفطور.

- مساعدة الطفل على عمل جدول لإنجاز المهام المطلوبة منه حتى لا تتراكم عليه، وإن كان لا يوجد ضرورة لإنجاز بعض المهام في اليوم نفسه، فعليك تحديد وقت محدد لإنجازها.

- احرصوا على أن يجلس الطفل بوضعية جلوس صحيحة ومريحة أثناء المذاكرة.

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- عليك أن توجهي طفلك باستغلال اللاوعي في المواد الصعبة، وذلك من خلال قراءة أي جزء لا يستطيع فهمه أو حفظه قبل النوم مباشرة، وعند الاستيقاظ من النوم.

- مساعدة الطفل على تعلم نفس المعلومة بطرق مختلفة، لأن التنوع في وسائل التلقي، يحفز أماكن جديدة في المخ، ما يجعل فهم المعلومة أكبر والاحتفاظ بها لمدة أطول مثل المذاكرة من "الكتاب، ملخص، مصادر من النت، اشرح الدرس لشخص، حل أسئلة عن الدرس".

- تضمين جدول المذاكرة أكثر من مادة في اليوم، لأن العقل يعمل بكفاءة أكثر، إذا ذاكرت موادا متعددة في اليوم.

- توفير جو ومكان هادئ للطفل أثناء المذاكرة، وإغلاق الهاتف المحمول.

- اختبري طفلك باستمرار بعد استذكار كل درس.

- من الضروري أخذ راحة بانتظام لتعزيز التركيز والإنتاجية.