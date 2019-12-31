قبل الاحتفال بليلة رأس السنة.. ستايلست توضح ألوان الملابس المناسبة للفتيات

يعتبر الاحتفال بليلة رأس السنة، من الطقوس التي يحرص عدد كبير من الأشخاص عليها، وفي هذا اليوم، تفضل الفتيات اختيار إطلالاتهن بعناية شديدة، واختيار ألوان ملابس تتناسب مع هذا اليوم.

تقدم الستايلست شيماء الحسيني، ألوان الملابس المناسبة للاحتفال بلية رأس السنة وفق حديثها لـ "هُن".

الابتعاد عن الأحمر

تعتقد بعض الفتيات، أن اللون الأحمر هو اللون المفضل يوم رأس السنة، لكن ظهرت بعض الألوان الأخرى منها الذهبي والفضي، وهي الألوان الأكثر موضة.

أقشمة البايت

تظهر أقمشة البايت هذا الشتاء بشكل كبير، ويعتبر هذا النوع من القماش، موضة لا يمكن أن تختفي، ودائمًا يتصدر في المقدمة.

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الملابس اللامعة

تبحث كل فتاة في هذا اليوم، عن كل ما هو مواكب للموضة، وتعتبر صيحة الجليتر أو الملابس اللامعة، هى أبرز ما يسيطر على الساحة حاليا.

ألوان الباستيل

تعتبر ألوان الباستيل، من أكثر الألوان التي تغزو صيحات الموضة، فهى ألوان تلفت الأنظار.

موضة الكشاكش

ومن الأزياء، موضة هذا العام الكشاكش، تحتل مساحة كبيرة من عالم الموضة الموسم المقبل.

وفي نهاية حديثها قدمت نصيحة للفتيات صغار السن، بالابتعاد عن المبالغة في الملابس، خاصة للفتيات تحت سن 16 عامًا.