منها العنب الأحمر.. مشروبات لقضاء ليلة رأس السنة

ساعات قليلة ونستقبل العام الجديد، ويتناول البعض في عدة مجتمعات في تلك الليلة الكُحوليات على طاولة الطعام، كطقس من طقوس الاحتفالات.

ويقدم "هُن" عدة مشروبات لليلة رأس السنة، بعيدًا عن الكحوليات.

مشروب العنب الأحمر

يعد العنب الأحمر، واحدا من المشروبات اللذيذة، التي يُمكن تقديمها تلك الليلة، دون أن يتخمر.

المكونات

عنب أحمر

سكر

عصير ليمون

ثلج مجروش

طريقة تحضير مشروب العنب الأحمر

اخلطي العنب، مع السكر والثلج جيدًا.

ضيفي عصير الليمون، واخلطيهما سويًا، ثم صفي الخليط، وقدميه باردًا.

الرمان الفرنسي

الرمان الفرنسي يعد واحد من المشروبات المميزة التي يمكن تناولها اليوم، على طاولتك الأساسية.

كوب سكر

نصف كوب ماء

نصف كوب عصير رمان

يُمزج المكونات ويُغلى المزيج ثم يُطهى على نار خفيفة لمدة 8 إلى 10 دقائق.. اتركيه يبرد.

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هوت سيدر

إذا كنتم من هواه المشروبات الساخنة، ولا تفضلوا تناول العصائر الباردة، في ليالي الشتاء، حضورا الهوت سيدر، وتناولوه مع العشاء.

المكونات

تفاح

عودان من القرفة

قرنفل

طريقة عمل الهوت سيدر

قومي بعصر التفاح جيدًا، عقب سلقه ونزع القشر منه.

ضعي عصير التفاح على النار، مع حبت القرنفل.

ارفعي العصير من على النار، وضيفي له عودان القرفة.

عصير الكرز

يفضل العديد من الأشخاص تناول الكرز الأحمر، كمشروب بارد، يمكنكم تقديمه تلك الليلة.

المكونات

كرز أحمر

عصير ليمون

ماء

سكر

ثلج مجروش

خطوات التحضير

انزعي النواه من الكرز في البداية.

اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وقدميه باردًا.