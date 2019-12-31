تريد الإقلاع عن التدخين؟.. إليك بدائل السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال الصيدلاني الألماني توماس بنكيرت، إن بدائل النيكوتين، مثل العلكة واللاصقة، تساعد في الإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أن الوسيلة المناسبة تتوقف على سلوك التدخين.
وأوضح بنكيرت أن لاصقة النيكوتين تعد مناسبة للأشخاص، الذين يدخنون على مدار اليوم، في حين تعد العلكة مناسبة للأشخاص، الذين يدخنون في المناسبات فقط.
وتعمل بدائل النيكوتين على تخفيف أعراض الانسحاب مثل القلق والتوتر والاضطراب الداخلي واعتلال المزاج والعصبية وسرعة الاستثارة، علما بأن هذه البدائل تعد وسائل مؤقتة تناسب الفترة الانتقالية؛ حيث يتطلب الإقلاع عن التدخين بشكل مستديم تغيير القناعات الشخصية وطريقة التفكير.
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